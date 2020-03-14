В Англии определили клубы, которые попадут в АПЛ, если сезон не будет возобновлен

Если чемпионат Англии в нынешнем сезоне не будет доигран, то путевки в Премьер-лигу получат "Лидс" и "Вест Бромвич", которые в данный момент лидируют в Чемпионшипе, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, из Премьер-лиги не вылетит никто, а чемпионом будет признан "Ливерпуль". Таким образом, в следующем сезоне в АПЛ могут принять участие 22 клуба.

Стоит отметить, что "Лидс" не играл в Премьер-лиге с 2004 года, а "Вест Бромвич" - с 2018-го.

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