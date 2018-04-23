В Англии определили лучшего игрока сезона

Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала лучшего игрока сезона в АПЛ.

Так, первое место в голосовании занял вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Египтянин обошел своих конкурентов в лице полузащитников Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Н'Голо Канте ("Челси").

В нынешнем сезоне в рамках АПЛ Салах забил 31 мяч и сделал 10 результативных передач в 33 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" поставил "Реалу" условие по трансферу Салаха. | soccernews.ru