В Англии определили лучшего игрока сезона

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В Англии определили лучшего игрока сезонаАссоциация профессиональных футболистов Англии назвала лучшего игрока сезона в АПЛ.

Так, первое место в голосовании занял вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Египтянин обошел своих конкурентов в лице полузащитников Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Н'Голо Канте ("Челси").

В нынешнем сезоне в рамках АПЛ Салах забил 31 мяч и сделал 10 результативных передач в 33 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" поставил "Реалу" условие по трансферу Салаха. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
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