В Англии определили претендентов на звание "Игрок года"



Профессиональная футбольная ассоциация Англии составила список претендентов на звание "Игрок года", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в него вошли Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Давид Силва (все – "Манчестер Сити").

Стоит отметить, что ни один из них ранее не становился обладателем этой награды.

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