В Англии определили претендентов на звание "Игрок года"

Теги мохамед салаххарри кейндавид де хеакевин де брюйне

В Англии определили претендентов на звание "Игрок года"
Профессиональная футбольная ассоциация Англии составила список претендентов на звание "Игрок года", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в него вошли Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Давид Силва (все – "Манчестер Сити").

Стоит отметить, что ни один из них ранее не становился обладателем этой награды.

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1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
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15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
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