В Англии определили претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона

Ассоциация профессиональных футболистов опубликовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока текущего сезона.

За награду поборются Эдерсон Мораес, Лерой Сане и Рахим Стерлинг (все - "Манчестер Сити"), Райан Сессеньон ("Фулхэм"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

Стоит отметить, что в прошлом году приз достался Деле Алли.

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