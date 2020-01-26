В Англии осудили преступника, ограбившего дома Ингса
Преступник Джек Коув осужден на девять лет за ограбление дома нападающего "Саутгемптона" Дэнни Ингса, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, Коув был арестован во время проникновения в один из домов в сентябре прошлого года. Также 21-летний злоумышленник был признан виновным в мошенничестве с банковскими картами и вождении без правил. Его также лишили водительских прав на восемь лет.
Ограбление дома Ингса произошло в мае 2019 года. Тогда Коув вместе с двумя сообщниками украл более тысячи евро из дома футболиста и угнал его автомобиль.
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|Вест Хэм Юнайтед
|23
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