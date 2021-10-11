В Англии ответили на просьбу защитника "Манчестер Сити" Менди в освобождении под залог

Фото: инстаграм Бенжамена Менди/Автор неизвестен

Английский суд в третий раз отказал французскому защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди в освобождении под залог, сообщает Mirror.

По сведениям источника, заседание состоялось в суде Честера и продлилось 50 минут. Футболист не присутствовал в зале суда.

Напомним, что Менди обвиняется в изнасиловании. Против него подали заявления трое заявителей старше 16 лет.

27-летний Менди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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