В Англии переиграют матч, который сорвали расисты

Руководство футбольной ассоциация Англии приняло решение о переигровке матча 4-го квалификационного раунда Кубка Англии "Харинги Боро" - "Йовил", который был сорван из-за расизма.

Поединок был остановлен во втором тайме при счете 1:0 в пользу "Йовила" из-за болельщиков, которые оскорбляли вратаря "Харинги Боро" Дугласа Пайетата по расистскому признаку. Главный тренер клуба Том Лойзу увел команду с поля и отказался продолжать матч.

"Мы обеспокоены проявлениями дискриминации со стороны болельщиков по отношению к одному из футболистов. В футболе нет места расизму. Мы работаем в плотном контакте с властями, чтобы предпринять соответствующие меры", - говорится в заявлении футбольной ассоциации.

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