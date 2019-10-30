В Англии появится усовершенствуют технологию системы VAR

В английской Премьер-лиге будет внедрена новая версия системы видеоассистента арбитра VAR, сообщает DailyMail.

По сведениям издания, в новом программном обеспечении повышены точность и скорость решение при офсайдах. Для улучшения системы будут установлены дополнительные камеры, которые будут следить за каждым футболистом. Благодаря этому видеоассистенты смогут иметь постоянный доступ к офсайдной линии и не будут тратить время на ее выстраивание.

Стоит отметить, что внедрение новой системы приведёт к удорожанию VAR.

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