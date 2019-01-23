В Англии пытаются научить Погба правильно водить автомобиль (фото)

Житель Манчестера оставил записку французского полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. В ней горожанин выразил недовольство тем, как футболист водит автомобиль, сообщает FOX Sports.

"Прекрати водить как идиот!" - написал манкунианцев, прикрепив записку на лобовом стекле автомобиля Rolls Royce Wraith, который принадлежит Погба.

Погба припарковал авто в неположенном месте и за это был оштрафован на 65 евро.

25-летний Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года из "Ювентуса". Всего за "МЮ" он провел 121 матч во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 26 голевых пасов.

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