В Англии рассказали, что Варди продлил контракт с "Лестером"

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В Англии рассказали, что Варди продлил контракт с "Лестером"

Английские СМИ сообщили, что форвард "Лестера" Джейми Варди продлил контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство "лис" очень довольно тем, что футболист по итогам минувшего сезона взял "Золотую бутсу" в АПЛ, как лучший бомбардир чемпионата.

Варди в завершившемся сезоне забил 23 мяча. Он является самым возрастным лучшим бомбардиром в истории АПЛ.

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