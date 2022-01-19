 В Англии расследуют обстоятельства получения желтой карточки игроком "Арсенала"



Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена расследовать обстоятельства получения желтой карточки футболистом лондонского "Арсенала" в одном из матчей чемпионата Англии, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, на получение игроком предупреждения была поставлена "необычная сумма" в букмекерской конторе. Букмекеры известили об этом FA. Личность игрока не разглашается по соображениям конфиденциальности.

"Арсенал", набрав в 20 матчах 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч "канониры" проведут 23 января на своем поле с "Бернли".

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