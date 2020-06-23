В Англии разразился скандал из-за баннера "Жизни белых важны" на матче АПЛ

Во время матча 30-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Бернли" произошёл инцидент, вызвавший скандал в английском футбольном обществе.

В начале игры, когда футболисты на поле стояли на колене в знак поддержки движения Black Lives Matter (Жизни чёрных важны), неизвестные запустили над стадионом самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны).

Небесный постер сочли проявлением расизма. "Бернли" уже принёс публичные извинения за произошедшее.

В мае в Миннеаполисе полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд. Это привело к массовым беспорядкам, которые охватили более 20 штатов США, а впоследствии вылилось в движение Black Lives Matter.

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