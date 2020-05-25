В Англии разрешили проводить полноценные групповые тренировки



Правительство Англии позволило возобновить клубам полноценные тренировки в группах. Ранее на групповые занятия был запрет. Об этом сообщает Mirror.



Вчера, 24 мая, стало известно, что игроки английских команд сдали повторные тесты на коронавирус. Было выявлено два случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных в Премьер-лиге достигло восьми.



Ранее стало известно, что капитан "Уотфорда" Трой Дини отказывается возвращаться к тренировкам из-за угрозы заражения.

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