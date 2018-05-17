В Англии скончался чемпион мира 1966 года

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В Англии скончался чемпион мира 1966 годаЧемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Рэй Уилсон скончался в возрасте 83 лет.

Уилсон большую часть своей карьеры провел в "Хаддерсфилде", после чего перебрался в "Эвертон", с которым выиграл Кубок Англии в сезоне-1965/66.

В 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера в 2004 году, но это не мешало ему посещать все домашние матчи "Хаддерсфилда".

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