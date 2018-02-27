В Англии со следующего сезона появится зимний перерыв

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В Англии со следующего сезона появится зимний перерывВ чемпионате Англии со следующего сезона должен появиться зимний перерыв.

Такое решение приняли в FA. В организации сообщили, что в новом сезоне будет создано окно, которое займет две недели в начале февраля.

Пауза должна стать ежегодной. 

Интересно, что АПЛ придется уплатить неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей, но в лиге согласны пойти на такой шаг.

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