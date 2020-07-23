В Англии составили сборную самых недооцененных игроков АПЛ

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В Англии составили сборную самых недооцененных игроков АПЛ

Журналист британского издания The Times Джеймс Гирбрант составил символическую сборную самых недооцененных игроков английской Премьер-лиги.

В нее вошли такие известные футболисты, как Сесар Аспиликуэта и Ришарлисон.

Полностью сборная самых недооцененных игроков АПЛ выглядит так:

Вратарь: Висенте Гуаита ("Кристал Пэлас").

Защитники: Джеймс Тарковски ("Бернли"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Джордж Болдок ("Шеффилд Юнайтед").

Полузащитники: Уилфред Ндиди ("Лестер"), Оливер Норвуд ("Шеффилд Юнайтед"), Эмилиано Буэндиа ("Норвич"), Джек Грилиш ("Астон Вилла").

Нападающий: Ришарлисон ("Эвертон").

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