В Англии стартует Boxing Day: рассказываем, что посмотреть на рождественских выходных

На Туманном Альбионе продолжаются рождественские празднования, но футболистам местного элитного дивизиона нужно возвращаться на поле и готовить свои перфомансы. В АПЛ стартует Boxing Day, который продлится около 10 дней, именно в этот период, как правило, "бронируются" итоговые места в турнирной таблице, поэтому будет бой!

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед"

26 декабря, 15:30. "Кинг Пауэр"

"Манчестер Юнайтед" получит роскошный шанс сбросить "лис" со второй строчки, ведь соперники расположились на расстоянии одного очка. Настроение в лагерях команд хорошее, в прошлом туре "Лестер" уверенно одолел "Тоттенхэм" (2:0), а манкунианцы деклассировали "Лидс" (6:2). Особой эта встреча будет для наставника "Юнайтед" Сульшера. После увольнения Томаса Тухеля из ПСЖ ряд СМИ сообщили, что боссы МЮ интересуются возможностью трудоустроить немецкого специалиста на тренерском мостике "красных дьяволов. Очевидно, что такие слухи раздражают Сульшера, а второе место в таблице было бы замечательным контраргументом.

"Арсенал" – "Челси"

26 декабря, 20:30. "Эмирейтс"

"Легкие три очка для для команды Лэмпарда" – такое пишут фаны "Арсенала". Если раньше вывеска этого матча собирала интерес болельщиков со всей Европы, то сейчас только прайм-тайм спасет рейтинг встречи. Проблема, разумеется, далеко не в "синих", хотя Челси и на 5-й строчке – победа может приблизить коллектив Фрэнка Лэмпарда вплотную к лидеру гонки "Ливерпулю". Об "Арсенале", как о покойниках – или хорошо, или ничего. "Канониры" пока не в зоне вылета, что уже неплохо. Подопечные Артеты держатся на 15-м месте. Руководство "Арсенала" заявляет, что нет причин для паники, команда сейчас на правильном пути, а Микель Артета добросовестно выполняет свои обязанности.

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл"

26 декабря, 23:00. "Этихад Стэдиум"

В нынешнем сезоне "Сити" уже неоднократно терял очки в матчах с середняками и аутсайдерами, поэтому Гвардиоле не стоит недооценивать "Ньюкасл". После 14-ти туров МС с игрой в запасе расположился на непривычном для себя 8-м месте, Ньюкасл – 12-й. Хозяева будут ослаблены вспышкой коронавируса, из-за которой две звезды "горожан" останутся вне игры. Это Жезус и Уокер. Если Гвардиола все еще намерен бороться за чемпионство, то сегодня нужно брать уверенную победу!

"Ливерпуль" – "Вест Бромвич"

27 декабря, 19:30. "Энфилд"

"Ливерпуль" в статусе действующего чемпиона АПЛ уверенно закрепился на вершине турнирной таблицы. В прошлом туре мерсисайдцы буквально "изнасиловали" "Кристал Пэлэс" (7: 0), поэтому "Вест Бром" может надеяться только на рождественское чудо. Гости болтаются в зоне вылета, недавно сменили тренера, а в предыдущем матче крупно проиграли "Астон Вилле" (0:3) – легкая добыча для "машины" Клоппа. Хотя с другой стороны, состав у Юргена все еще нестабильный, а лазарет довольно широкий, поэтому случится может все!

"Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм"

27 декабря, 22:15. "Молинью Стадиум"

Закрывать уикенд будет дуэль португальских тренеров Эшпириту Санту и Жозе Моуринью. "Тоттенхэм" проиграл последние два матча АПЛ (против "Ливерпуля" и "Лестера"), чем немного опустил на землю своих фанатов, которые не привыкли видеть "шпор" на вершине таблицы. Сейчас лондонцы на 6-м месте, но удачная охота на "волков" при определенных условиях может вернуть команду Моуринью на второе место. "Вулверхэмптон" тоже попал в темную полосу. После потери Хименеса, который продолжает восстановление от ужасной травмы черепа, "волки" проиграли 3 матча из 4-х и опустились на 11-е место. Однако, в Лондоне еще должны помнить недавний камбэк "Вулверхэмптона" в бою с "Челси" (2:1), поэтому "шпорам" не стоит расслабляться.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников