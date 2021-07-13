В Англии требуют переиграть финал Евро-2020

Фото: твиттер B/R Football/Автор неизвестен

Более 100 тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org с требованием переиграть финальный матч Европы—2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен).

"Матч был совершенно несправедливым. Игроки сборной Италии не получили красных карточек, несмотря на то, что они относились к англичанам, как к рабам. Как после подобного поведения им дали победить? Судейство было предвзятым. Итальянцы заслуживали удалений, поэтому матч необходимо переиграть с честным судьей", — говорится в тексте петиции.

Напомним, что Англия впервые в своей истории сыграла в финале чемпионата Европы. Англичане открыли счет в начале матча, но во втором тайме итальянцы восстановили равновесие, а в серии пенальти добились победы.

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