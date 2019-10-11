В Англии тренер отметил увольнение из клуба пьянкой с фанатами
Экс-наставник "Барнсли" Даниэль Штендель спокойно перенёс своё увольнение из клуба.
45-летний немецкий специалист через несколько часов после объявления о своей отставке отправился в бар, где распивал с болельщиками бывшей команды текилу.
Штендель возглавлял "Барнсли" с лета 2018 года. Под его руководством "дворняги" вернулись в Чемпионшип.
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|10
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|11
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|4
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|Ноттингем Форест
|10
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|6
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|7
|Чарльтон Атлетик
|11
|18
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|10
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|Шеффилд Уэнсдэй
|10
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|11
|Куинз Парк Рейнджерс
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|11
|16
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|Блэкберн Роверс
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|14
|14
|Халл Сити
|10
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|Брентфорд
|10
|12
|16
|Дерби Каунти
|10
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|Лутон Таун
|10
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|Миллуол
|10
|11
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|Уиган Атлетик
|10
|11
|20
|Мидлсбро
|11
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|21
|Рединг
|10
|8
|22
|Барнсли
|10
|6
|23
|Хаддерсфилд Таун
|10
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|2