В Англии тренер отметил увольнение из клуба пьянкой с фанатами

Экс-наставник "Барнсли" Даниэль Штендель спокойно перенёс своё увольнение из клуба.

45-летний немецкий специалист через несколько часов после объявления о своей отставке отправился в бар, где распивал с болельщиками бывшей команды текилу.

Штендель возглавлял "Барнсли" с лета 2018 года. Под его руководством "дворняги" вернулись в Чемпионшип.

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