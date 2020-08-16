В Англии умер внук бывшего президента Казахстана. Он был футболистом

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В Англии умер внук бывшего президента Казахстана. Он был футболистом

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, скончался в Англии, сообщает Zakon.kz.

По сведениям издания, 29-летний Назарбаев ушел из жизни в результате остановки сердца. Молодой человек употреблял наркотики. В прошлом году был осужден лондонским судом  за то, что в состоянии наркотического опьянения ударил полицейского.

В быстность футболистом Назарбаев обучался в академиях "Адмиры Ваккер", "Челси" и "Портсмута". Выступал за казахстанские клубы "Рахат", "Жедезнодорожник", "Астану" и "Сункар". В сборную Казахстана не вызывался.

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