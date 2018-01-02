В Англии в подписании Роналду заинтересованы два клуба

Теги реал мадридкриштиану роналдучелсиманчестер юнайтед

В Англии в подписании Роналду заинтересованы два клубаВ Англии в подписании форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду заинтересованы сразу два клуба, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что предпринять попытки подписать 32-летнего бомбардира могут лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что сам португалец будет готов принять предложения английских грандов.

В нынешнем сезоне Роналду забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи в 22 играх за "Реал".

Напомним, Роналду потребовал заменить Бэйла звездой АПЛ. | soccernews.ru

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