В Англии в подписании Роналду заинтересованы два клуба

В Англии в подписании форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду заинтересованы сразу два клуба, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что предпринять попытки подписать 32-летнего бомбардира могут лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что сам португалец будет готов принять предложения английских грандов.

В нынешнем сезоне Роналду забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи в 22 играх за "Реал".

Напомним, Роналду потребовал заменить Бэйла звездой АПЛ. | soccernews.ru