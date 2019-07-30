В Англии вводят временные удаления футболистов
В английском футболе с нового сезона изменится одно из правил игры.
Начиная с кампании 2019/20 в некоторых лигах страны будут применяться временные удаления игроков.
За споры с арбитром футболиста будут наказывать жёлтой карточкой и отправлением на "скамейку штрафников".
Два таких временных удаления подразумевают одно полноценное. Изменения уже утверждены Федерацией футбола Англии.
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|М
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|Манчестер Юнайтед
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|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
|54
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|Лестер Сити
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|10
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|38
|52
|11
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|38
|50
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|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
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|16
|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
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|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|38
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