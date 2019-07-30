В Англии вводят временные удаления футболистов

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В Англии вводят временные удаления футболистов

В английском футболе с нового сезона изменится одно из правил игры.

Начиная с кампании 2019/20 в некоторых лигах страны будут применяться временные удаления игроков.

За споры с арбитром футболиста будут наказывать жёлтой карточкой и отправлением на "скамейку штрафников".

Два таких временных удаления подразумевают одно полноценное. Изменения уже утверждены Федерацией футбола Англии.

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