В Англии за совершение ДТП арестовали защитника "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмдэнни роуз

В Англии за совершение ДТП арестовали защитника "Тоттенхэма"

СМИ узнали об аресте левого защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза.

По информации The Telegraph, полиция Нортгемптона задержала 30-летнего футболиста в связи с совершением ДТП на автомагистрали.

Фулбек "шпор" в среду вечером врезался в отбойник, не справившись с управлением машиной на большой скорости.

Роузу предъявлено обвинение в опасном вождении. Сам он в результате аварии не пострадал.

В текущем сезоне игрок не провёл за "Тоттенхэм" ни одного матча. Его контракт с клубом истекает в июне. 

Не пропустите: "Тоттенхэм" теряет Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ

Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов