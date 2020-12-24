В Англии за совершение ДТП арестовали защитника "Тоттенхэма"
СМИ узнали об аресте левого защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза.
По информации The Telegraph, полиция Нортгемптона задержала 30-летнего футболиста в связи с совершением ДТП на автомагистрали.
Фулбек "шпор" в среду вечером врезался в отбойник, не справившись с управлением машиной на большой скорости.
Роузу предъявлено обвинение в опасном вождении. Сам он в результате аварии не пострадал.
В текущем сезоне игрок не провёл за "Тоттенхэм" ни одного матча. Его контракт с клубом истекает в июне.
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