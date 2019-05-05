В Англии забили "самый неспортивный гол в истории"

Теги плимут аргайлсканторп юнайтед

В Англии забили "самый неспортивный гол в истории"

Форвард "Сканторп Юнайтед" Джош Моррис забил гол в ворота травмированного голкипера.

Эпизод произошел в матче с "Плимутом". "Плимут" вел со счетом 2:1 и их голкипер получил травму. Вратарь пытался выбить мяч за пределы поля, чтобы ему оказали помощь, однако Моррис перехватил мяч и сравнял счет в матче.

После матча "Плимут" назвал этот гол "самым неспортивным в истории".

Отметим, что голкипер был заменен, а "Плимут" в итоге одержал победу (3:2).

Читайте также: Вингер на 60 миллионов: что случилось с Риядом Марезом после перехода в "Манчестер Сити"? | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"

"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов