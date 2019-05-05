В Англии забили "самый неспортивный гол в истории"

Форвард "Сканторп Юнайтед" Джош Моррис забил гол в ворота травмированного голкипера.

Эпизод произошел в матче с "Плимутом". "Плимут" вел со счетом 2:1 и их голкипер получил травму. Вратарь пытался выбить мяч за пределы поля, чтобы ему оказали помощь, однако Моррис перехватил мяч и сравнял счет в матче.

После матча "Плимут" назвал этот гол "самым неспортивным в истории".

Отметим, что голкипер был заменен, а "Плимут" в итоге одержал победу (3:2).

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