В английском футболе в три раза участились случаи дискриминации

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В английском футболе в три раза участились случаи дискриминации

Благотворительная организация Kick It Out предоставила отчет о случаях дискриминации в английском футболе.

Так, число притеснений в прошлом сезоне выросло в три раза (с 319 до 422). 65 процентов сообщения связаны с расизмом (на 43% больше, чем в прошлом году).

Далее следует дискриминация на религиозной почве, подобные случаи участилась на 75%. Кроме того, почти на 10 процентов выросло количество притеснений по сексуальному признаку.

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