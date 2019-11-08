В английской Премьер-лиге определили лучшего игрока октября



Нападающий "Лестера" Джейми Варди признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт турнира.

В октябре форвард принял участие в трех матчах чемпионата Англии, в которых стал автором трех забитых мячей.

Варди выиграл эту награду в четвертый раз в карьере. Чаще лауреатом награды становился только нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (шесть раз).

32-летний Варди в нынешнем сезоне провел за "Лестер" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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