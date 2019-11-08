В английской Премьер-лиге определили лучшего игрока октября

1 Теги лестер ситиджейми варди

В английской Премьер-лиге определили лучшего игрока октября
Нападающий "Лестера" Джейми Варди признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт турнира.

В октябре форвард принял участие в трех матчах чемпионата Англии, в которых стал автором трех забитых мячей. 

Варди выиграл эту награду в четвертый раз в карьере. Чаще лауреатом награды становился только нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (шесть раз).

32-летний Варди в нынешнем сезоне провел за "Лестер" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: 18-летний Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это должна быть его базовая карточка в fifa

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС недоволен новой формой сборной России

РФС недоволен новой формой сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов