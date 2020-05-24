В английской Премьер-лиге выявлен очередной случай заражения коронавирусом

1 Теги борнмуткоронавирус

В английской Премьер-лиге выявлен очередной случай заражения коронавирусом

Один из футболистов "Борнмута" заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Имя заразившегося игрока не разглашается. В ближайшие семь дней он пробудет на самоизоляции, а затем пройдет повторный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что среди футболистов английской Премьер-лиги выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

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