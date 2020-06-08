В "Анжи" подтвердили случаи заболевания коронавирусом

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в клубе.

"Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьёзных последствий, всё же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились", - цитирует Агарагимова "Р-Спорт".

Напомним, что "Анжи" занял 14-е из 16-ти мест в ПФЛ зона "Юг" по итогам досрочно завершённого сезона.

В России зафиксировано более 476 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 6 тысяч инфицированных скончались от болезни.

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