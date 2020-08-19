В АПЛ диагностированы 14 случаев коронавируса

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В АПЛ диагностированы 14 случаев коронавируса

14 случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в 12 клубах английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство АПЛ серьезно обеспокоено тем, что футболисты разных клубов активно общались друг с другом во время отпуска. Данное обстоятельство может привести к росту заболевания.

Напомним, что из-за коронавируса чемпионат Англии был прерван почти на три месяца. Позже сезон был доигран без зрителей.

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