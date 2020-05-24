В АПЛ два новых случая заражения коронавирусом

АПЛ представила отчет о тестировании на коронавирус, которое проводилось 19, 21 и 22 мая.

Как сообщает сайт лиги, тесты были взяты у 996 футболистов и сотрудников клубов. Болезнь была обнаружена у двух человек из разных клубов, их отправили в изоляцию на семь дней.

Отмечается, что во время первых проверок, которые состоялись 17 и 18 мая, коронавирус был выявлен у шестерых человек из трех разных клубов. Однако их не включили в статистику, так как заболевшие еще находятся на семидневной самоизоляции.

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