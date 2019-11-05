В АПЛ хотят изменить подход к использованию системы VAR

Теги аплсистема видеоповторов var

В АПЛ хотят изменить подход к использованию системы VAR

Работа системы VAR в английской Премьер-лиге устраивает далеко не всех, поэтому подход к её использованию может в скором времени измениться.

По информации The Telegraph, встреча представителей клубов АПЛ, на которой будут обсуждаться изменения, состоится на следующей неделе.

Среди вероятных реформ источник выделяет две: 1) тренерам разрешат запрашивать видеоповтор; 2) судьи будут чаще использовать экраны у поля.

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