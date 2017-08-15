В АПЛ хотят изменить сроки работы летнего трансферного окна

В английской Премьер-лиге хотят изменить сроки работы летнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, большинство клубов АПЛ заинтересованы в том, чтобы трансферное окно в высшем английском дивизионе закрывалось до первого матча сезона.

Соответствующее решение может быть принято в сентябре на очередном собрании клубов Премьер-лиги. Скорее всего, новое правило вступит в силу с сезона 2018/19.

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