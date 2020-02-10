В АПЛ хотят отменить ограничения на работу для легионеров

Руководство АПЛ планирует изменить правила обязательного присутствия в заявке доморощенных игроков, утверждает The Telegraph.

Лига намерена отказаться от старой системы из-за выхода Великобритании из Европейского союза. Руководство АПЛ намерено реформировать систему заявок и будет поощрять команды, выпускающих на поле английских игроков.

Ожидается, что в заявке будет присутствовать до 12 доморощенных футболистов. Также планируется снять ограничения на работу для иностранцев.

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