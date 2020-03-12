В АПЛ из-за коронавируса будут играть без зрителей до конца сезона

Теги аплкоронавирус

В АПЛ из-за коронавируса будут играть без зрителей до конца сезона

Британское правительство пошло на беспрецедентные меры в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

По информации The Times, властями страны принято решение проводить матчи всех футбольных дивизионов, в том числе АПЛ, без зрителей.

Ожидается, что ограничения будут распространяться на все оставшиеся игры текущего сезона.

При этом владельцам абонементов и билетов предоставят возможность смотреть трансляции матчей в интернете.

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