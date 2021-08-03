В АПЛ изменят правило офсайда

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В следующем сезоне АПЛ изменят подход к определению офсайда с помощью системы ВАР, рассказал руководитель судейского комитета лиги Майк Райли.

"Мы хотим использовать подход, который позволит игрокам выходить на поле и проявлять себя, не мешать течению игры.

Это означает, что ВАР не будет вмешиваться во время незначительных нарушений, а порог для вмешательства судьи и ВАР будет повыше, чем в прошлом сезоне.

Мы предоставили преимущество игроку атаки. В ситуации пограничного офсайда процесс будет тем же, что и в прошлом году, но теперь начерченные линии будут толще.

По сути, мы вернули 20 голов, которые в прошлом сезоне отменили из-за офсайдов, рассматривавшихся практически под микроскопом.

Так что офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет", – сказал Райли.

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