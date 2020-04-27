В АПЛ могут разрешить делать 5 замен за матч до конца сезона

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В АПЛ могут разрешить делать 5 замен за матч до конца сезона

Футбольные власти Англии изучают варианты снижения нагрузок на футболистов после возобновления сезона.

По информации The Sun, один из наиболее вероятных сценариев - разрешить тренерам делать по пять замен в каждом матче до конца сезона.

Данный шаг должен позволить командам избежать большого количества травм в условиях интенсивности турнира.

Напомним, что сезон АПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Пауза должна закончиться в мае или июне.

Не пропустите: Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ. | http://soccernews.ru
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