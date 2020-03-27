В АПЛ назвали возможную дату возобновления сезона

Английская Премьер-лига, Английская футбольная лига (EFL) и Ассоциация профессиональных футболистов сделали общее заявление касательно возобновления сезона.

"АПЛ, EFL и PFA провели совещание касательно пандемии коронавируса. Все организации выражают свою поддержку тем, кто пострадал от заболевания. Все согласились, что придется принимать сложные решения для смягчения экономических последствий приостановки турниров.

АПЛ, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2 не будут возобновлены до 30 апреля. Турниры начнутся тогда, когда будут безопасные условия для этого", - сказано в заявлении.

Отметим, что в Великобритании заразилось 14 543 человек, из них 759 умерло.

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