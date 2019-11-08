В АПЛ назвали выбрали лучшего тренера октября

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт турнира.

В октябре "Челси" провел три матча в чемпионате Англии и одержал три победы. Лондонский клуб оказался сильнее "Саутгемптона" (4:1), "Ньюкасла" (1:0) и "Бернли" (4:2).

В борьбе за эту награду Лэмпард опередил Юрена Клоппа ("Ливерпуль"), Грэма Поттера ("Брайтон"), Брендана Родежрса ("Лестер") и Дина Смита ("Астон Вилла").

После 11 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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