В АПЛ назвали выбрали лучшего тренера октября

Теги челсифрэнк лэмпард

В АПЛ назвали выбрали лучшего тренера октября

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт турнира.

В октябре "Челси" провел три матча в чемпионате Англии и одержал три победы. Лондонский клуб оказался сильнее "Саутгемптона" (4:1), "Ньюкасла" (1:0) и "Бернли" (4:2).

В борьбе за эту награду Лэмпард опередил Юрена Клоппа ("Ливерпуль"), Грэма Поттера ("Брайтон"), Брендана Родежрса ("Лестер") и Дина Смита ("Астон Вилла").

После 11 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: В английской Премьер-лиге определили лучшего игрока октября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС недоволен новой формой сборной России

РФС недоволен новой формой сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов