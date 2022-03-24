В АПЛ не разрешили подписывать игроков из российских и украинских клубов

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В АПЛ не разрешили подписывать игроков из российских и украинских клубов

В английской Премьер-лиге не будут открывать внеплановое трансферное окно, сообщает The Times.

Таким образом, клубы АПЛ не смогут подписать футболистов из чемпионатов России и Украины.

Такое решение принято, чтобы сохранить целостность чемпионата.

Ранее игроков из РПЛ и УПЛ не разрешили подписывать клубам Серии А и Бундеслиги.

Напомним, что ФИФА позволила футболистам приостанавливать контракты с российскими и украинскими командами до конца текущего сезона.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Запрет российской музыки, кино, книг, брендов и любых других вещей, имеющих прямое отношение к РФ. Такие меры на деле являются скрытыми оскорблениями и инфантильной истерикой.

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