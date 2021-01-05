В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом

Английская Премьер Лига организовала новую серию тестирований игроков и персонала клубов на COVID-19.

По сообщению официального сайта АПЛ, в общей сложности, за неделю было проведено 2 295 тестов. 40 из них оказались положительными. Это число стало рекордным с начала сезона-2020/21.

Придерживаясь официальных протоколов безопасности, все лица, у которых выявлен положительный тест, должны провести 10 дней на самоизоляции.

Однако, как следует из заявления, все матчи будут проводиться по расписанию.