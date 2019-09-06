В АПЛ определили 8 претендентов на лучший гол месяца

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В АПЛ определили 8 претендентов на лучший гол месяца

Английская Премьер-Лига объявила список из восьми футболистов, которые поборются за приз лучший гол чемпионата по итогам августа.

В список номинантов вошли: Теему Пукки ("Норвич") - гол "Ньюкаслу" (3:1), Дуглас Луис ("Астон Вилла") - гол "Бормуту" (1:2), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон") - гол "Манчестер Юнайтед" (1:1), Харви Барнс ("Шеффилд Юнайтед") - гол "Лестеру" (1:2), Харри Уилсон ("Борнмут") - гол "Манчестер Сити" (1:3), Эшли Барнс ("Бернли") - гол "Вулверхэмптону" (1:1), Джейми Варди ("Лестер) - гол "Борнмуту" (3:1) и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - гол "Брайтону" (4:0).

Не пропустите: АПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока месяца. | http://soccernews.ru
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