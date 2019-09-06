В АПЛ определили 8 претендентов на лучший гол месяца
Английская Премьер-Лига объявила список из восьми футболистов, которые поборются за приз лучший гол чемпионата по итогам августа.
В список номинантов вошли: Теему Пукки ("Норвич") - гол "Ньюкаслу" (3:1), Дуглас Луис ("Астон Вилла") - гол "Бормуту" (1:2), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон") - гол "Манчестер Юнайтед" (1:1), Харви Барнс ("Шеффилд Юнайтед") - гол "Лестеру" (1:2), Харри Уилсон ("Борнмут") - гол "Манчестер Сити" (1:3), Эшли Барнс ("Бернли") - гол "Вулверхэмптону" (1:1), Джейми Варди ("Лестер) - гол "Борнмуту" (3:1) и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - гол "Брайтону" (4:0).
8️⃣ worldies— Premier League (@premierleague) September 6, 2019
1️⃣ winner
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1