В АПЛ определили лучшего игрока ноября

Английская Премьер-Лига назвала лучшего игрока чемпионата в ноябре, информирует L'Equipe.

Так, почетная награда досталась вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, который в 4 матчах последнего месяца осени отметился 7 забитыми мячами за клуб в АПЛ, что позволило ему выйти в лидеры бомбардирской гонки первенства.

Напомним, Салах летом может сменить клуб. | soccernews.ru