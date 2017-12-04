В АПЛ определили лучшего игрока ноября

Теги мохамед салах

В АПЛ определили лучшего игрока ноябряАнглийская Премьер-Лига назвала лучшего игрока чемпионата в ноябре, информирует L'Equipe.

Так, почетная награда досталась вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, который в 4 матчах последнего месяца осени отметился 7 забитыми мячами за клуб в АПЛ, что позволило ему выйти в лидеры бомбардирской гонки первенства.

Напомним, Салах летом может сменить клуб. | soccernews.ru

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