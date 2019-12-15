В АПЛ определили самого быстрого футболиста

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В АПЛ определили самого быстрого футболиста

Турецкий защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю оказался самым быстрым футболистом в английской Премьер-лиге, сообщает GiveMeSport.

По сведениям источника, 23-летний турок в одном из матчей развил скорость в 37,49 километров в час, чем значительно превзошел лучший результат 2018 года. Тогда лучшим стал защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса (33,8 км/ч).

Второе место в нынешнем сезоне в активе 32-летнего форварда "Саутгемптона" Шейна Лонга, которому удался рывок со скоростью 37,33 километра в час. На третьем месте 19-летний полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден (37,17 км/ч).

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