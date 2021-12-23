В АПЛ перенесли еще два матча из-за коронавируса

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Английский премьер-лига отложила еще два матча по причине коронавируса.

Перенесены игры 19-го тура между "Ливерпулем" и "Лидсом", а также между "Вулверхэмптоном" и "Уотфордом", которые изначально были запланированы на 26 декабря.

Первый матч перенесли из-за вспышки коронавируса в стане "Лидс Юнайтед", вторую – из-за массовых заражений в "Уотфорде".

Напомним, что ранее были перенесены 6 из 10 матчей 18-го тура АПЛ.

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