В АПЛ перенесли еще один матч из-за коронавируса

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В АПЛ перенесли еще один матч из-за коронавирусаФото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен

Пресс-служба "Норвича" официально сообщила о переносе матча 21-го тура английской премьер-лиги против "Лестера" из-за коронавируса.

Отмечается, что в составе "Норвича" еще один футболист сдал положительный тест на коронавирус. В данный момент неизвестна новая дата проведения матча.

Матч между "Норвичем" и "Лестером" по начальному расписанию должен был состояться 1 января 2022 года.

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