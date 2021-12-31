В АПЛ перенесли очередной матч из-за коронавируса

Фото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен

Игра между "Саутгемптоном" и "Ньюкаслом" в рамках 21-го тура английской премьер-лиги, которая изначально была запланирована на 2 января, перенесена на неопределенный срок, сообщает официальный сайт АПЛ.

Отмечается, что этот матч отложен по причине большого количества травм и положительных тестов на коронавирус в составе "сорок".

АПЛ ответила согласием на просьбу перенести игру, так как у "Ньюкасла" нет возможности собрать достаточное количество футболистов (13 полевых игроков и одного вратаря) для участия в матче.

Вчера по тем же причинам был отложен матч между "Эвертоном" и ""Ньюкаслом".

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