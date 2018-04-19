В АПЛ появится новая индивидуальная награда

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В АПЛ появится новая индивидуальная награда

В английской Премьер-лиге появится новая индивидуальная награда, сообщает официальный сайт турнира.

Теперь приз будет вручаться лучшему ассистенту сезона, сделавшему наибольшее количество голевых передач в чемпионате. Награда получила название "Playmaker award".

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше АПЛ по числу результативных передач лидирует полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (15). Далее идут одноклубники бельгийского плеймейкера Лерой Сане (12) и Давид Силва (11).

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