В АПЛ появится новая индивидуальная награда
В английской Премьер-лиге появится новая индивидуальная награда, сообщает официальный сайт турнира.
Теперь приз будет вручаться лучшему ассистенту сезона, сделавшему наибольшее количество голевых передач в чемпионате. Награда получила название "Playmaker award".
Стоит отметить, что в текущем розыгрыше АПЛ по числу результативных передач лидирует полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (15). Далее идут одноклубники бельгийского плеймейкера Лерой Сане (12) и Давид Силва (11).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24