В АПЛ появится зимняя пауза

В 2020 году в английской Премьер-лиге появится зимняя пауза, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, соответствующей договорённости достигли клубы АПЛ, Футбольная ассоциация Англии (FA) и Футбольная лига Англии (EFL).

Отмечается, что командам будет предоставлено не менее 13 дней отдыха в январе и феврале.

В связи с данными нововведениями в пятом раунде Кубка Англии не будет переигровок. Решено вернуть практику с дополнительным временем и серией пенальти.

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