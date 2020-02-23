В АПЛ также готовятся к возможной отмене матчей из-за коронавируса

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В АПЛ также готовятся к возможной отмене матчей из-за коронавируса

Футбольная ассоциация Англии внимательно следит за распространением коронавируса в Европе.

По сведениям The Sun, в случае угрозы начала эпидемии АПЛ готова перенести игры чемпионата.

Ранее в Италии было перенесено более 40 игр, из них три Серии А.

Напомним, что сейчас проводится 27-й тур АПЛ. Лидером чемпионата является "Ливерпуль", опережающий "Манчестер Сити" на 19 очков.

Читайте также: В Серии А отменили три игры из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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