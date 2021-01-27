В АПЛ установлен необычный рекорд
20 тур АПЛ принес уникальное достижение для турнира. Вчера состоялась встреча между "Вест Бромвичем" и "Манчестер Сити". Подопечные Гвардиолы без проблем одолели соперника со сетом 5:0. Благодаря победе "горожане" возглавили турнирную таблицу, набрав 41 очко.
Таким образом, впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение сезона.
Во главе таблицы по ходу турнира уже были: "Арсенал", "Эвертон", "Лестер", "Ливерпуль", "Саутгемптон", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
A - #PL season pic.twitter.com/qHLsp8aGEx— Premier League (@premierleague) January 26, 2021
Борьба за первое место в самом разгаре и лидеры идут плотной группой. Между лидирующим "Сити" и идущим на третьем месте "Лестером" отрыв всего в в три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18