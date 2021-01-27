В АПЛ установлен необычный рекорд

Теги манчестер сити

В АПЛ установлен необычный рекорд20 тур АПЛ принес уникальное достижение для турнира. Вчера состоялась встреча между "Вест Бромвичем" и "Манчестер Сити". Подопечные Гвардиолы без проблем одолели соперника со сетом 5:0. Благодаря победе "горожане" возглавили турнирную таблицу, набрав 41 очко.

Таким образом, впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение сезона.

Во главе таблицы по ходу турнира уже были: "Арсенал", "Эвертон", "Лестер", "Ливерпуль", "Саутгемптон", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Борьба за первое место в самом разгаре и лидеры идут плотной группой. Между лидирующим "Сити" и идущим на третьем месте "Лестером" отрыв всего в в три очка.

Читать также: "Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" и вышел на 1-е место в АПЛ | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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