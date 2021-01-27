В АПЛ установлен необычный рекорд

20 тур АПЛ принес уникальное достижение для турнира. Вчера состоялась встреча между "Вест Бромвичем" и "Манчестер Сити". Подопечные Гвардиолы без проблем одолели соперника со сетом 5:0. Благодаря победе "горожане" возглавили турнирную таблицу, набрав 41 очко.

Таким образом, впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение сезона.

Во главе таблицы по ходу турнира уже были: "Арсенал", "Эвертон", "Лестер", "Ливерпуль", "Саутгемптон", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".